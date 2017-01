Feira Anual da Trofa | 2 a 5 de Março 24 Janeiro, 2017 7:20

A Feira Anual da Trofa é a capital da Agro-pecuária e da Tradição Equestre na Península Ibérica.

A edição decorre de 2 a 5 de Março, numa organização conjunta da Junta de Freguesia de S. Martinho de Bougado e da Câmara Municipal da Trofa.

A Feira realiza-se no Mercado/Feira e área envolvente, onde vai ser privilegiado uma vez mais a agro-pecuária e a agricultura do Norte do País. Todos os anos, centenas de profissionais e empresas das diferentes áreas abrangidas pelo âmbito da Feira Anual da Trofa concentram-se no concelho para um fim-de-semana alargado de contactos comerciais, negócios, concursos, e competições equestres.

O programa provisório preparado para esta edição realça o Campeonato Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Provas de Ensino, Maneabilidade e Velocidade, o Concurso de Modelos e Andamentos – Fêmeas e Machos, Horseball, Horse-Paper, Derby de Atrelagem, Equitação de Trabalho, bem como as Cavalhadas.

PROGRAMA PROVISÓRIO

Quinta-feira (Dia 2 de Março)

14:00 – Entrada de Animais

18:30 – Apresentação Equestre de Abertura

21:30 – Cavalhadas

Sexta – feira (Dia 3 de Março)

10:00 – Entrada de Animais

15:00 – Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino

22:30 – Garraiada

Sábado (Dia 4 de Março)

09:00 – Concurso de Modelo e Andamentos

17:30 – Horseball

21:30 – Hora dos Campeões (Concurso Modelos e Andamentos – Campeão Macho, Campeã Fêmea,

Campeão dos Campeões, Melhor Criador, Melhor Apresentador)

22:00 – Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Prova da Vaca

00:00 – Garraiada/Mesa da Tortura

Domingo (Dia 5 de Março)

09:00 – 1º Jornada do Campeonato Regional Norte em Derby de Atrelagem

10:30 – Horse-Paper

11:30 – Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade

15:30 – Campeonato Nacional/Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade

17:30 – Horseball