FEI deixa cair os Jogos Equestres Mundiais 20 Novembro, 2018 12:11

A Federação Equestre Internacional (FEI) deu a conhecer no passado sábado (17) durante a Assembleia Geral da FEI em curso em Manama no Barém, que não vai organizar os Jogos Equestres Mundiais em 2022 e prefere aceitar propostas para a realização de campeonatos para as disciplinas individuais. A FEI afirmou que para manter em 2022 os JEM organizados de quatro em quatro anos, desde 1990, não resultou em propostas realísticas.

Assim, será dada preferência a propostas que pretendam realizar campeonatos nas várias disciplinas em 2022, afirmou a FEI, enquanto a Dressage e Paradressage devem ser consideradas em conjunto.

A decisão de escolher apenas um anfitrião para dressage, atrelagem, endurance, CCE, saltos, reining, volteio e Paradressage não surpreendeu. Porém, o presidente da FEI, Ingmar de Vos frisou, “…isto não quer dizer o fim dos Jogos Equestres Mundiais e propostas para acolher as sete disciplinas para os Jogos em 2022 e 2026 serão consideradas. Assegurar os campeonatos em 2022 nas disciplinas Olímpicas e Paraolímpicas é fundamental pois servem como qualificativas para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024” concluiu de Vos.

As disciplinas Olímpicas são a Dressage, o Concurso Completo e os Saltos de Obstáculos.

Fonte: FEI AQUI