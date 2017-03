Faleceu Richard, Príncipe zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Richard of Sayn-Wittgenstein-Berleburg, marido da princesa Benedikte da Dinamarca, morreu esta segunda-feira, 13 de Março, aos 82 anos, no palácio de Berleburg, Alemanha. A notícia foi confirmada através de um comunicado emitido pelo porta-voz do casal, Tommy M. Paulsen. “É com grande tristeza que, em nome de Sua Alteza Real a princesa Benedikte, anuncio a morte do príncipe Richard”, pode ler-se.

A nota refere ainda que a princesa Benedikte, irmã da rainha Margarida, se encontrava em viagem entre a Dinamarca e a Alemanha, onde os dois viviam, quando soube da morte do marido.

Recorde-se que os príncipes Richard e Benedikte se casaram em Fevereiro de 1968 e têm três filhos em comum, Gustav, Alexandra e Nathalie, a actual treinadora da equipa dinamarquesa de Dressage.