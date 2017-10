Fábio Ventura conquista o 3º lugar na final do Masters du Cheval Ibérique 2017 16 Outubro, 2017 14:47

Decorreu entre 12 e 15 de Outubro no Parc Équestre Francilien em Paris, a final do campeonato europeu Masters du Cheval Ibérique que reuniu 75 conjuntos em representação da França, Bélgica, Grã Bretanha, República Checa, Itália e de Espanha

O cavaleiro português Fábio Ventura que se encontra sedeado em Montplellier, França, após ter sido apurado para a final brilhou com o cavalo Lusitano Califa (x Herói) do criador Yeguada El Toril e propriedade da Élevage du Castel, no nível 4 Saint Georges / Kur.

Este conjunto destacou-se na Kur, tendo ficado classificado em 2º lugar com a média final de 72,624% alcançando o 3º lugar na classificação geral.

