Europeu de Dressage 2023: Seleção Nacional Sub-25 alcança o melhor resultado de sempre

Em curso em Unikornis Lovarda Budapeste (Hungria) o Europeu de Dressage 2023. São cinco dias de competição, onde os principais Jovens Cavaleiros da Europa esperam alcançar o melhor resultado por equipas e individual. A competição por equipes terminou hoje, quando foram atribuídas as medalhas por equipa neste Campeonato.

A seleção nacional e composta por André José Brás (Fevereiro AR) 66,912%, Pedro Garrido (Jockey AR) 64,912%, Mariana Assis Silva (Serano) 64,118% e Sebastião Lucas Lopes (Inquieto das Lezírias) 69,824%.

A pontuação total de Portugal foi de 201,648%, o que o colocou em quinto lugar. A equipe alemã foi a vencedora, com uma pontuação final de 218,117%, seguida da Dinamarca em segundo lugar, com 213,323%, e pela Holanda em terceiro, com uma média total de 210,324%.

Sexta-feira, começa a competição individual, que terá início às 07h00 (hora pt) e ocorrerá ao longo do dia. A segunda parte acontece no sábado, com outra série de medalhas da FEI a serem atribuídas imediatamente após o encerramento da competição.

As cobiçadas posições nas finais Freestyle de domingo de manhã estarão abertas aos 18 melhores cavaleiros classificados individualmente.

Resultado por Equipas AQUI

Resultados completos AQUI