Europeu de Dressage 2023: Portugal faz história e apura, 3 atletas para a final

Sebastião Lucas Lopes, André José Brás e Mariana Assis Silva qualificaram-se hoje para a a grande final dos Sub-25.

No âmbito dos Campeonatos Europeus, que decorrem em Budapeste (Hungria), após a qualificativa individual do Europeu de Dressage Sub-25, os resultados obtidos no Grande Prémio pelos atletas nacionais foram os seguintes: Sebastião Lucas Lopes com Inquieto das Lezírias (67,667%) 12ºlugar, André José Brás com Fevereiro AR (66,359%) 19º lugar e Mariana Assis Silva com Serano Gold (66,154%) 20º lugar. Estes resultados classificaram para o Grande Prémio Freestyle neste domingo.

A cavaleira alemã Felicitas Hendricks conquistou a medalha de ouro individual com Drombusch 2 (74,256%), o holandês Marten Luiten recebeu a medalha de prata com Fynona (73,461%), e a alemã Helen Erbe conquistou o bronze com Carlos FRH (71,385%).

Resultados AQUI