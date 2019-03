Estão abertas as inscrições para os Campos de Férias da Páscoa no Pony Club do Porto 18 Março, 2019 17:11

De 08 a 12 de Abril e de 15 a 18 de Abril, o Pony Club oferece dias de diversão para todas as crianças!

No centro da cidade do Porto, existe o pleno contacto com a natureza.

No Pony Club os dias são passados com os nossos amigos cavalos e póneis, apreendendo a alimentá-los, limpá-los e montá-los! Estes são apenas alguns dos desafios deste campo de férias, que além destas actividades tem muitas outras super divertidas: actividades com cães, capoeira, ateliers de cozinha, actividades na horta, caça ao tesouro, entre outras!

Diversão e inclusão são as palavras chave para estes dias de férias de Páscoa passados no Pony Club do Porto.

Inscrevam as vossas crianças, as vagas são limitadas!

email: info@ponyclubdoporto.org