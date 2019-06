Marco Boavista vence Internacional de Equitação de Trabalho na Holanda 5 Junho, 2019 8:22

O goleganense Marco Boavista a residir há mais de um ano na Holanda, venceu o escalão Masters da 1ª edição do Internacional de Equitação de Trabalho que decorreu nos dias 30 e 31 de Maio, em Fort de Roovere, Holanda.

Montando o Lusitano HVT do Penedo (Viçoso da Broa x Ditosa do Penedo por Trovador Raposa BR) de 7 anos, do criador Coudelaria Resina Antunes e propriedade da Stal Vreenderburgh, Marco, pontuou 70% na Dressage, 87% na maneabilidade e venceu a prova de velocidade. Na segunda posição ficou classificada Anne Burke com Larius 16 enquanto Hannah Paloma com o Lusitano Eleito do Luar do criador belga Benoit David foi terceiro classificado.

Resultados