Em duas rodas ou a quatro patas – os Vets with Horsepower estão a chegar 18 Junho, 2019 9:56

A associação britânica Vets with Horsepower vai estar em Portugal de 12 a 17 de julho para angariar donativos para quatro projetos internacionais de solidariedade social.

Composta por um grupo de veterinários do Reino Unido que viajam de mota – uma paixão em comum – e dão formação em troca de verbas para diferentes instituições, a associação vai organizar formações sobre equinos nas Universidades de Évora (12 de julho), Lisboa (15), Porto (16) e Trás-os-Montes e Alto Douro (17).

Entre os oradores estarão professores e médicos veterinários de renome, como Derek Knottenbelt, Roger Smith, Caroline Hahn, John Burford, David Bardell, Jessica Kidd, Deon van Tonder, Dietrich von Schweinitz, Sanne Wilmink e Jenny Croft.

O programa de formação será diferente em cada um dos estabelecimentos de ensino superior, incluindo temas como lesões nos tendões, tratamentos dentários em equinos, gestão da dor no pós-operatório e complicações no pós-parto das éguas, entre outros.

As inscrições podem ser feitas no site da organização, sob a forma de donativo, e estão abertas a veterinários e enfermeiros veterinários (com preços reduzidos para estudantes).

O dinheiro angariado reverterá a favor de quatro instituições de solidariedade: Saving the Survivors (que combate a caça furtiva e cuida dos animais vítimas de caçadores ilegais), o Gambia Horse and Donkey Trust (cuidados veterinários e educação dos tutores de equinos na Gâmbia), a escola veterinária de Moçambique (que pretende educar a próxima geração de veterinários) e a Tiny Tickers (uma associação que ajuda crianças com problemas cardiovasculares).

Antes da sua vinda a Portugal, os Vets with Horsepower vão andar também em digressão por Espanha, de 8 a 11 de julho.

Fonte: Veterinária Actual