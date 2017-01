CSN-C Lisboa: SHP recebeu 200 conjuntos este fim-de-semana

Depois de uma pausa para férias, foram mais de 200 conjuntos neste início de época, que participaram no primeiro CSN-C organizado pela Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa.

Um fim-de-semana marcado por bons resultados, principalmente nas camadas mais jovens nas provas de escolas e nos iniciados, destacando-se os seguintes vencedores: no escalão de Iniciados no sábado ocuparam o 1º lugar ex-aequo, Maria Gonçalves Rocha (Tessa), Leonor Alves (Elvis) e Barbara Elias da Costa Fernandes (Valette). No domingo ficaram em 1º ex-aequo Barbara Elias da Costa Fernandes (Valette), Alice Rocha Larucha (Zuca do Belmonte) e Matilde Warburton (Rubis XI).

Na prova ao cronómetro (1,30m) no domingo, o vencedor foi Alexandre Relvas (Quattro du Buisson Z) que registou o melhor tempo dos quatro conjuntos que terminaram com zero pontos (69,45s). Vera Matias ocupou a segunda posição com Hero vant Polderhop e Francisca Vaz Guedes completou o pódio montando LB Caillou.

Os percursos a cargo de João Alambre estavam acessíveis incentivando à competição neste início de época.

Os concursos de saltos de obstáculos regressam à Sociedade Hipica Portugesa com a realizaçao do segundo CSN-C nos dias 11 e 12 de Fevereiro.

