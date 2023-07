CSN B Vimeiro: Triunfo de Victoria Burd no Grande Prémio

No passado fim-de-semana, o Centro Hípico do Vimeiro recebeu com sucesso o CSN-B, evento organizado pela Tempus Media. Com um total de 127 atletas e 156 cavalos inscritos, a competição foi animada e emocionante.

Os percursos foram projetados pelo conhecido chefe de pista internacional, Leandro Andreoli Balen, e as várias provas culminando no aguardado Grande Prémio no domingo (23). Nesta prova, os conjuntos enfrentaram obstáculos a 1,35m com um desempate, onde se destacou Victoria Burd, montando Fancy Es, ao conseguir um duplo percurso sem faltas, tendo conseguido o melhor tempo de 32,90s entre os três conjuntos que também terminaram sem penalizações.

A segunda posição foi conquistada por Eduardo Almeida, que apresentou uma excelente performance com Clinton du Temple, registando o tempo de 36,33s. Logo atrás, no terceiro lugar do pódio, ficou Nuno Monteiro com Javira S Blue G, com o tempo de 36,66s.

Alinharam nesta prova 21 conjuntos, mas apenas 5 conseguiram completar o percurso inicial sem faltas e avançaram para o desempate.

O regresso do concurso de saltos do Vimeiro foi recebido com entusiasmo pelos participantes, que elogiaram a impecável organização do evento e a excelente qualidade do piso da pista de relva. De louvar o esforço conjunto de todos os envolvidos que levou ao sucesso desta competição o que trás boas perspectivas para o regresso dos concursos de saltos do Vimeiro.

