CSIO5*-W Budapeste: Luís Sabino Gonçalves vence o Grande Prémio Exim (VÍDEO) 12 Agosto, 2018 9:07

Portugal venceu este sábado o Grande Prémio Exim, do CSIO5*-W de Budapeste, Hungria. Luís Sabino Gonçalves foi o mais rápido no desempate da prova a 1,60m, tendo efectuado os dois percursos sem faltas, montando a égua belga Dominka van de Lucashoeve (Cardento 933 x Chin Chin), de 9 anos. Este conjunto cruzou os visores do desempate em 42,61s nesta prova qualificativa para os Jogos Equestres Mundiais de Tryon e Campeonato da Europa em Roterdão 2019. O polaco Wojciech Wojcianie foi segundo classificado com Chintablue (42,86s), enquanto o norueguês Guier Gulliksen com Arakorn, fechou o pódio (43,18s). Destaque ainda para a prestação do português, Rodrigo Giesteira Almeida que nesta prova, ocupou um honroso quinto lugar montando Kafka VD Heffinck, penalizando apenas quatro pontos no desempate.

O Grande Prémio Exim contou com 41 conjuntos num percurso inicial composto por 12 obstáculos e 15 esforços. Ficaram apurados para a barrage 10 conjuntos, 4 dos quais terminaram sem faltas, ambos os percursos.

Também na jornada deste sábado, disputou-se a final para cavalos de 6 e 7 anos que contou com 18 conjuntos que terminaram sem faltas. Porém, foi Rodrigo Giesteira Almeida o grande vencedor ao registar o melhor tempo com Lycero St. Hubert (Cicero van Paemel Z / Lys de Darmen). Este conjunto terminou o desempate em 40,48s.

Hoje, domingo às 12h00 (hora PT), oito equipas vão disputar a Taça das Nações do CSIO5*-W. A equipa portuguesa será composta por Rodrigo Giesteira Almeida (GC Chopin’s Bushi), Duarte Seabra (Ferhill Curra Quinn), Luís Sabino Gonçalves (Unesco du Rouet) e Luciana Diniz (Lennox). Chefe da Equipa Francisco Louro.

Resultados Grande Prémio AQUI

Resultados completos

Livestream AQUI

Veja o vídeo do desempate.