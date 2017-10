CSI5*-W Verona: Maikel van der Vleuten ganha o Grande Prémio Taça do Mundo em Itália (VÍDEO) 30 Outubro, 2017 16:14

A espectacular vitória neste Grande Prémio BMW Longines sorriu ao conjunto olímpico holandês Maikel van der Vleuten com VDL Groep Verdi TN (x Quidam de Revel) de 15 anos.

O conjunto produziu uma exibição sensacional que os levou a vencer a terceira etapa da Taça do Mundo FEI Longines 2017/2018 da Liga Europa Oeste em Verona, Itália (35,91s) neste domingo. A barrage, disputada a tempo, levou os espectadores ao rubro nesta duríssima competição em que o chefe de pista italiano Uliano Vezzani, na primeira mão, testou alguns dos melhores conjuntos mundiais.

A classificação final foi surpreendente com o italiano Alberto Zorzi (Fair Light Van T’Heike) em segundo lugar (36,17s), seguido do belga Pieter Devos com Apart (x Larino) (37,03) enquanto o italiano Lorenzo de Luca foi quarto classificado com Halifax van het Kluizebos (38,00s) e a cavaleira suíça Janika Sprunger ocupou o quinto lugar com Barcardi VDL 839,21s), todos com percursos limpos.

