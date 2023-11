CSI5*-W Lyon: Gregory Wathelet conquista o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO)

Num emocionante desempate com 14 cavalos, o belga Gregory Wathelet montando Jamesbond de Hay saltou para a vitória na terceira etapa da Taça do Mundo Longines FEI 2023/2024 realizada em Lyon (França), neste domingo. Este feito marca a primeira vez que um cavaleiro belga alcança o topo do pódio neste evento amplamente popular em França.

O mestre da velocidade da nação anfitriã, Julien Epaillard, estabeleceu o que parecia ser um alvo impossível de bater ao terminar o desempate sem faltas em 33,10 segundos com Dubai du Cedre. No entanto, Wathelet e o garanhão de 12 anos, com passadas largas, tiraram 0,17 centésimos de segundo desse tempo e não puderam ser alcançados.

Os cavaleiros britânicos Ben Maher (Dallas Vegas Batilly) e Harry Charles (Romeo 88) terminaram em terceiro e quarto lugar, enquanto outro belga, Pieter Devos (Jarina J), terminou em quinto, à frente da francesa Megane Moisonnier (Cordial), que ficou em sexto lugar.

Graças aos pontos máximos conquistados, Wathelet encontra-se na sexta posição provisória da classificação da Jamesbond de Hay nesta fase inicial da série de 14 etapas, que culminará na Final da Longines FEI Jumping World Cup™ em Riade (KSA) no próximo mês de abril.

A quarta etapa desta serie vai ocorrer em Verona, Itália, no próximo fim-de-semana.

Resultados AQUI

Ranking AQUI