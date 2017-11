CSI5*-W Estugarda: Steve Guerdat conquista o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 20 Novembro, 2017 19:03

Pela primeira vez na história do Masters de Estugarda, um suíço, Steve Guerdat, conquistou o Grande Prémio Taça do Mundo perante 6500 espectadores.

16 Conjuntos conseguiram o apuramento para o desempate no qual Steve Guerdat montando Hannah parou o cronómetro em 48,19s alcançando o triunfo perante os três conjuntos da casa. Philipp Weishaupt com Asathir (Diamant de Semilly) foi 2º classificado com 48,76s enquanto Christian Ahlmann com E-Pleaser vh Heike (49,13s) completou o pódio do Grande Prémio.

Com este triunfo, Steve Guerdat salta para o 1º lugar do ranking e fica apurado para a final da Taça de Saltos Longines 2018.

Resultados AQUI

Ranking