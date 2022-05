CSI5* St. Tropez: Mandy Costa talento quanto baste… (VÍDEO)

A jovem e talentosa cavaleira portuguesa, Mandy Mendes Costa, de apenas 21 anos montando o belga de 10 anos, Gray D’Albion DB , no sábado, penúltimo dia do CSI de 5* de Saint Tropez, viria a ser 7ª na Prova de 1,50m , disputada com um desempate ao cronómetro. No desempate a cavaleira teve o infortúnio de ter um derrube no último obstáculo, estando em pista nesta barrage grandes nomes do desporto equestre, tal com, John Whitaker, Simon Delestre, Emanuelle Guadiano, Roger Yves Bost, e outros.

Entretanto na prova de 1,30m, montando Biches de Fee, Mandy ficaria 4º lugar, para na prova de 1,40m, uma Duas Fases, com Bahia Marquiva colocar-se em 3º lugar !!

Tudo pode parecer fácil quando se tem talento, mas só o talento não basta, para alcançar o sucesso…. é preciso persistência, dedicação, disciplina e o mais importante, a humildade.

Resultados completos Aqui