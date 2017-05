CSI5* Madrid: Americano Kent Farrington vence o Grande Prémio LGCT (VÌDEO) 22 Maio, 2017 7:26

O nº1 do ranking mundial, Kent Farrington, acreditou, voou e deixou ao rubro o público nas bancadas do Club de Campo Villa de Madrid.

Montando a égua belga Gazelle (Kashmir vh Schuttershof) Kent Farrington, o penúltimo conjunto da ordem de entrada, foi brilhante alcançado a vitória em 45,18s nesta quarta etapa do Global Champions Tour 2017.

O traçado proposto pelo chefe de pista espanhol Santiago Varela não estava fácil e apenas permitiu a que 5 conjuntos ficassem apurados para o desempate, entre eles o alemão Marcus Ehning com Pret a Tour, vencedor desta etapa no ano transacto que terminou na 2ª posição (45,68s). O holandês Maikel van der Vleute foi terceiro classificado com Verdi NOP (45,86s).

Cannes Stars vence o Global Champions League

A formação Cannes Stars composta pelas estrelas Ludger Beerbaum e Marco Kutscher, venceu a quarta etapa do Global Champions League em Madrid. Porém, a equipa Valkenwaard United segue liderando a classificação geral com 88 pontos, seguida da equipa Hamburg Diamonds com 81 pontos. Apenas a 3 pontos de diferença, a St. Tropez Pirates ocupa o terceiro lugar da tabela.

Italiano Lorenzo de Luca mantém-se na liderança da classificação geral do LGCT 2017

O italiano Lorenzo de Luca depois de alcançar o 4º lugar no Grande Prémio de Madrid, mantém-se na liderança da classificação geral do LGCT com 133 pontos. Maikel van der Vleuten ocupa o segundo lugar com 124 pontos enquanto o seu compatriota Harrie Smolders é terceiro com 85 pontos.

Confira os resultados – Grande Prémio

Resultados completos