CSI4* Ocala: Bertram Allen conquista o Grande Prémio (VÍDEO)

Terceiro Grande Prémio consecutivo para o irlandês Bertram Allen. Depois de conquistar dois em Wellington, este fim-de-semana venceu no domingo à noite o Grande Prémio Longines Taça do Mundo (CSI4* de Ocala, Estados Unidos) com uma dotação de mais de 200 mil dólares para os primeiros classificados, sendo que 71,346 foram para o vencedor.

Num desempate de cortar a respiração, Bertram Allen com Harley vd Bisschop, registou o melhor tempo no desempate (37,67s) deixando o segundo lugar para o seu compatriota Daniel Coyle com Legacy 38,03s. O alemão Andre Thieme fechou o pódio com DSP Chakaria (39,01s).

Onze dos 30 conjuntos que alinharam passaram ao desempate. No desempate apenas seis conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

