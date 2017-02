CSI3* Vilamoura: Britânico Phillip Spivey ganha prova a contar para o Ranking Longines FEI (VÍDEO) 23 Fevereiro, 2017 21:16

Phillip Spivey foi o vencedor da prova grande a contar para o ranking mundial de saltos Longines FEI.

Montando a égua Darya I Nur de 9 anos, Spivey completou o percurso ao cronómetro composto por 11 obstáculos (1,45m) em 54,14s, sem faltas. O francês Julien Gonin foi segundo classificado com Soleil de Cornu CH (55,19s) enquanto o brasileiro Felipe Ramos Guinato ocupou o terceiro lugar com o cavalo KWPN Zenzero (55,71s).

A melhor prestação nacional foi de Mário Wilson Fernandes que foi sexto classificado com Stroudwood Eldarado (56,88s). Dos 79 participantes que alinharam nesta prova, apenas 20 terminaram sem faltas.

Nas restantes provas CSI3* esta quinta-feira, o britânico James Smith, com o cavalo Quattro 27, venceu a prova ao cronómetro (1,30m). Manon Jobin, pela França, conquistou o segundo lugar com Picasso Sissart e Sophie Fawcett e Quite Cadiz ocuparam o terceiro lugar.

A prova com obstáculos a 1,35m foi também dominada pelos britânicos vencendo Timothy Page e Elvera. O seu compatriota James Smith, com Cumina foi segundo classificado e o cavaleiro português Ricardo Gil Santos com Zucchero fechou o pódio.

A segunda semana do Vilamoura Atlantic Tour 2016 chega ao fim este domingo, com a realização do segundo Grande Prémio no domingo (26), no remate de um fim-de-semana que se prevê cheio de emoções desportivas, muito público e intensos contatos sociais.

O Vilamoura Atlantic Tour 2017, que teve início a 14 de Fevereiro, termina a 2 de Abril, depois de 6 semanas de competição.

Resultados completos

Vídeo Mar de Histórias