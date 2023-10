CSI3* Kentucky: Luís Sabino Gonçalves conquista o Grande Prémio

Luis Sabino Gonçalves (POR) brilhou no último sábado no Rolex Stadium em Kentucky, ao conquistar o Grande Prémio Lugano Diamonds Split Rock, montando o garanhão Scoop de Septon Z (Hunters Scendro x Echo van’t Spieveld), propriedade do suíço Eliano Meroni, tendo amealhado €25.900 (USD27.500).

A americana, Daisy Farish, foi segunda classificada com Orwell SCF e o irlandês Lorcan Gallagher fechou o pódio com Copycat. Dos quatro conjuntos que alinharam no desempate, apenas três conseguiram duplos percursos sem faltas.

O chefe de pista português, Bernardo Costa Cabral, traçou um percurso a 1,50m, composto por 13 obstáculos e 16 esforços que testou a destreza dos 31 participantes no Rolex Stadium. O percurso provou ser difícil, pois muitos dos conjuntos caíram vítimas dos obstáculos 10 e 11, que incluía uma combinação tripla, outros também penalizaram no último obstáculo. Cinco conjuntos optaram por retirar e um foi eliminado.

Resultados AQUI