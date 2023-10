CSI2* Vilamoura: Dinamarquês Emil Hallundbaek conquista segundo Grande Prémio

O segundo Grande Prémio do VillaMoura Champions Tour (CSI2*) disputado no passado sábado, foi ganho pelo talentoso cavaleiro Emil Hallundbaek montando o cavalo Chalisco (Chacco Blue) (0-0/38,62s). Alexander Butler da Irlanda foi segundo classificado com o garanhão irlandês Pico, (0-0/39,47s), enquanto o seu compatriota Seamus Hughes Kennedy com Cuffesgrange Cavadora completou o pódio (0-0/39,95s.

Dos 61 conjuntos que alinharam nesta prova (1,45m) a contar para o ranking mundial Longines, apenas 6 conseguiram um percurso inicial sem faltas e disputaram o desempate. No desempate 3 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas. Quinze conjuntos optaram por retirar.

O austriaco Felix Koller foi o vencedor da prova com desempate (1,40m) montando a égua Dizzy Mizz Lizzy (0-0/36,80. Alexander Butler, da Irlanda, mais uma vez mostrou sua destreza, alcançando a segunda posição com Espoir de La Loisne, com zero faltas em 37,41 segundos, enquanto o britânico Mark Edwards ficou em terceiro lugar, montando Royale Tale, embora tenha registado quatro pontos no desempate, em 37,06 segundos.

Resultados completos AQUI