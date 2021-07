CSI2* Vilamoura: 7 Portugueses no Top Ten do Grande Prémio 6 Julho, 2021 8:22

Terminou esta segunda-feira no Clube Hípico de Vilamoura, o CSI2* da primeira semana do Vilamoura by Summer 2021, com sete portugueses a alcançarem bons resultados e a terminarem o Grande Prémio entre os dez primeiros. Uma excelente prestação para as cores nacionais com Hugo Tavares (Cicero 117) e Francisco Fleming de Oliveira (Ego de Clinton) a subirem ao segundo e terceiro lugares do pódio numa prova que foi ganha pelo brasileiro Felipe Ramos Guinato com Big Star.

Dos 44 conjuntos que alinharam nesta prova desenhada pelo chefe de pista brasileiro, Leandro Balen, composta por 12 obstáculos a 1,45m, apenas 12 com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate. No desempate 7 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

O Pequeno Grande Prémio disputado no domingo, foi ganho pelo brasileiro Jacques Jochims Fernandes com Amour d’Ha, seguido do espanhol Pablo Espinedo com Sam de Bacon, enquanto Duarte Seabra fechou o pódio com Fernhill Pick Pocket.

Esta 6ª edição do Vilamoura by Summer conta com a participação de 600 conjuntos em representação de 12 países e com o alto patrocínio das empresas, Crédito Agrícola, Vilamoura World, Garvetur, Grupo Vila Galé, Microprocessador e Longevity Cegonha Country Club.

Com uma equipa coesa, unida em torno de objectivos comuns, presidida pelo Engº António Moura, os concursos internacionais de Vilamoura têm-se revelado ao longo dos anos um caso de sucesso, oferecendo infraestruturas para o desporto equestre únicas no país e ao nível das melhores da Europa.

Resultados completos AQUI