CSI2* Peelbergen: Ricardo Valadas Coelho no Top Ten do GP (VÍDEO)

O cavaleiro português Ricardo Valadas Coelho com Miss Caretino MNM, conquistou, este domingo, o 7º lugar no Grande Prémio do CSI2* de Peelbergen, Holanda com um duplo percurso sem faltas em 42,28s.

18 Conjuntos dos 41 que alinharam no Grande Prémio, completaram o percurso inicial sem faltas desenhado pelo chefe de pista holandês Henk Linders coadjuvado por Andre Tiebot. O alemão Frederick Troschke com o castrado Camelot 143 após um desempate muito disputado, venceu a prova conseguindo o melhor tempo 11 conjuntos que terminaram sem faltas (39,09s). O sueco olímpico Henrik von Eckermann foi segundo classificado com a égua Calizi (39,31s), enquanto o irlandês Jeremy Sweetnam com Brown Star Z fechou o pódio (40,26s).

Pedro Miguel Gonçalves com Queen B terminou em 20º lugar, após penalizar 3 pontos no percurso inicial tendo ficado afastado desempate (03/85,64s).

