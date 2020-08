CSI2* Gijon: João Marquilhas em décimo no Grande Prémio 25 Agosto, 2020 6:57

O CSI2* de Gijon terminou no domingo, com João Marquilhas e a égua KWPN Glamour ES, de 9 anos, a conseguir o melhor tempo (73,83s) dos dezasseis conjuntos que terminaram a prova com 4 pontos tendo alcançado o 10º lugar no Grande Prémio do Jumping de Gijón que contou com a participação de 57 conjuntos.

Duarte Seabra que também penalizou 4 pontos com Mhs Fernhill (78,21s) na primeira mão desta prova, ficou classificado em 18º.

Venceu o Grande Prémio, o brasileiro Pedro Veniss com Boeckmanns Lord Pezi Junior ao terminar com um duplo percurso sem faltas (36,87s). O espanhol Carlos Lopez Tartiere foi segundo classificado com Ashaane Villa Rose (0/0-37,17s), enquanto o seu compatriota Leonardo Medal ocupou o 3º lugar do pódio montando Sultan de Ramel (0/0-37,52s).

Cancelado o último CSI de Gijón

A comissão organizadora do Jumping de Gijón 2020, foi obrigada a suspender o último dos seis concursos (CSI2*), previsto para o próximo fim de semana. Oito pessoas terão sido infectadas com o coronavírus Covid-19, motivando a suspensão do concurso.

Apesar das rigorosas medidas impostas no Jumping, o contágio veio de fora e está relacionado com a negligencia de um grupo de jovens cavaleiros que participaram numa festa privativa, causando um enorme prejuizo à C.O..

Resultados do GP AQUI