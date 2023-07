CSI2* Cantabria: João Pedro Gomes vence Grande Prémio

O segundo CSI2* de Cantabria terminou neste domingo, com o triunfo do cavaleiro português João Pedro Gomes no Grande Prémio Trofeo Cantabria Infinita.

Montando o castrado irlandês, Dsh Cluen Castle de 9 anos, João Pedro Gomes venceu o Grande Prémio conseguindo o melhor tempo (35,12s) dos 6 conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. O espanhol Jesus Bamonde foi segundo classificado com Caporal d’Elle (36,41s) seguido do seu compatriota Pello Elorduy Ibarzabal com Champenoise de Rampan (37,44s).

Quarenta e três conjuntos alinharam nesta prova composta por 13 obstáculos (1,45m) e 16 esforços desenhada pelo chefe de pista espanhol Eduardo Álvarez. Quinze conjuntos com o percurso inicial sem faltas, disputaram o desempate.

