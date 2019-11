CSI-W Stuttgart: Belga Pieter Devos repete triunfo no Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 18 Novembro, 2019 17:56

Pieter Devos montando o KWPN Apart, de 14 anos, venceu pelo segundo ano consecutivo o Grande Prémio Taça do Mundo de Estugarda que decorreu na pista Hans Martin Schleyer perante mais de 7800 espectadores.

Nesta quinta etapa da Taça do Mundo Longines, Divisão 1, apenas 11 conjuntos conseguiram o apuramento para o desempate e no qual o nº1 do ranking, o suíço Steve Guerdat com Venard de Cerisy terminou apenas a 32 centésimos de segundo atrás do vencedor para se classificar em 2º lugar. O britânico Scott Brash e Hello Senator completaram o pódio (46,05s). Pieter Devos foi recompensado com um Mercedes-Benz GLE 350d 4Matic avaliado em €82 mil.

Por Portugal, Luciana Dinis e Fit for Fun ao penalizarem 1 ponto por excesso de tempo na primeira mão ficaram afastadas do desempate. Porém a representante portuguesa conseguiu alcançou o 12º lugar entre 39 participantes.

Resultados AQUI

Resultados completos