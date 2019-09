CPCO e Critérios 2019: João Maria Marquilhas promete na 1ª Jornada do CPCO… 20 Setembro, 2019 7:12

Nas instalações da Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, disputaram-se ontem as primeiras provas classificativas do Campeonato de Portugal do Cavaleiro de Obstáculos e os Critérios para Cavalos de 4, 5, 6 e 7 anos.

Estes campeonatos de saltos de obstáculos (CPCO, CPJC, CPAM, CPVET) são provavelmente os mais importantes do calendário hípico nacional, pois esta disciplina conta com o maior número de cavaleiros inscritos na Federação Equestre Portuguesa.

JOÃO MARIA MARQUILHAS PROMETE NA 1ª JORNADA…

Alinharam à partida 19 conjuntos para disputar a primeira classificativa do CPCO, uma Tabela A julgada pela Tabela C (1,40m), mas foi João Maria Marquilhas com o cavalo KWPN Glamour ES de 8 anos, que se afirmou na primeira jornada do CPCO ao vencer a prova (78,93s).

Duarte Seabra ocupou o 2º lugar com a égua SF Vegas du Chai de 10 anos (propriedade da Equivarandas) (81,27s) António Portela Carneiro com o KWPN Eternity de 10 anos propriedade de João Cardoso de Barros (82.78s).

Nos Jovens Cavaleiros com apenas 6 conjuntos, venceu a Caça, Rafael Donner com Donner (92,46s) e nos Amadores o vencedor foi Nelson Bessa Neto com Gaiata (76,11s).

Nos Veteranos, João Charola com Cloe van Heiste Z, foi o melhor entre os sete participantes, vencendo a prova de velocidade e de maneabilidade, sem faltas em 72,74s.

1ª Classificativa – Cavalos de 4 Anos – 18 cavalos

Na 1ª classificativa para cavalos de 4 anos, ficaram em primeiro lugar ex-aequo com zero pontos, Carolina Oliveira Gonçalves (Lipton-S), Alexandre Faustino (Joukov du Val du Geer) André Gonçalves (Luanda las Vergas), João Pinto Almeida (Lily von Coltaire), Hugo Carvalho Ferreira (Kilate N), Tiago Barreto Filipe (Kwatta di Costa) e António Vozone com KJ. Libra da Gandarinha.

1ª Classificativa – Cavalos de 5 Anos – 19 cavalos

Nesta 1ªclassificatva para cavalos de 5 anos partilharam o primeiro lugar com zero pontos, Hugo Cardoso Tavares com os cavalos Jeans-S e Boomerang VH Waterscvhoot Z ET, Cristiano de Castro (Jalalabad de Reve), Jorge Oliveira Carmo (Major’s Pleasure), Hugo Carvalho Ferreira (Janico-N) e Ricardo Guerreiro com Jupiter.

1ª Classificativa – Cavalos de 6 Anos – 18 cavalos

Partilharam o primeiro lugar sem faltas, Duarte Seabra (Millroad Flamenco), José Araujo Vieira (Facunda), Carolina Oliveira Gonçalves (India-S), António Portela Carneiro (Iniesta P) e João Charola Najac VH Kluizebos.

1ª Classificativa – Cavalos de 7 Anos – 13 cavalos

Venceu esta primeira classificativa disputada ao cronómetro Ivo Carvalho com Hora H (71,25s) seguido de Felipe Ramos Guinato com Chakira Semilly (71,53s) enquanto António Matos Almeida foi terceiro classificado com Hollywood Pocinho (72,68s).

Hoje pode assistir às seguintes classificativas:

• 2ª classificativa para cavalos de 4 Anos – 09h30

• 2ª classificativa para cavalos de 5 Anos – 10h45

• 2ª classificativa para cavalos de 6 Anos – 12h00

• 2ª classificativa para cavalos de 7 Anos – 13h15

• 2ª classificativa – CPCO – 15h00

• 2ª classificativa – CPJC – 17h00

• 2ª classificativa – CPAM – 17h00

• 2ª classificativa – CPVET – 17h00

Resultados completos AQUI