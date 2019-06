O Crescimento de uma Raça

No passado dia 20 de Junho, a Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA), com sede no concelho de Coruche, realizou conjuntamente com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a terceira admissão de reprodutores do Cavalo de Raça Luso-Árabe deste ano.

A Comissão Técnica foi constituída pelo Exmo Senhor Dr. Mário Barbosa, Técnico Superior do Gabinete de Recursos Genéticos Animais da DGAV, e por representantes da associação.

As admissões foram realizadas no Ribatejo e no Alentejo, a pedido de vários criadores associados da ACRLA, onde foram aprovados no total 28 animais como reprodutores do cavalo de raça Luso-Árabe, destacando-se o cavalo ATREVIDO da cavaleira tauromáquica Sónia Matias entre outros cavalos de elevadíssima qualidade e de extrema importância pela sua funcionalidade, sendo uma forte mais valia para a raça.

O Engº Alexandre Castilho, Presidente da ACRLA, refere a importância do trabalho que tem vindo a ser realizado por esta associação em prol do desenvolvimento do Cavalo de Raça Luso-Árabe, cuja adesão de criadores tem vindo a aumentar de forma extraordinária, assim como o número de animais reprodutores aprovados desta raça.