Contagem decrescente para a XXI Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo!

O Santuário de Nossa Senhora D’Aires foi palco para a apresentação pública da Romaria. O presidente da Câmara da Moita, Carlos Albino, foi um dos intervenientes da conferência.

A tão aguardada, por muitos, Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo está prestes a voltar. Esta será a sua XXI edição e são esperados centenas de romeiros. O evento acontece de 26 a 30 de abril e promete ser emocionante. O programa foi apresentado, ontem, dia 16, no Santuário Nossa Senhora D’Aires, pela comissão organizadora composta pelas autarquias da Moita e Viana do Alentejo, a Associação dos Romeiros Tradição Moitense e Associação Equestre de Viana do Alentejo.

Apesar desta romaria a cavalo ter uma vertente pagã, a verdade é que foi a componente religiosa que esteve na base de tudo. “Todos sabemos que a romaria é um momento de descontração para a grande maioria dos participantes, mas importa enaltecer a parte religiosa que serve de base para toda esta iniciativa. O encontro aqui em Viana do Alentejo entre a Nossa Senhora da Boa Viagem e a Nossa Senhora D’Aires é o culminar de vários dias e dezenas de quilómetros de peregrinação para várias centenas de romeiros e participantes”, sublinhou Carlos Albino, presidente da Câmara da Moita, durante apresentação pública.

Já o autarca de Viana do Alentejo, Luís Miguel Duarte, recordou que na última edição entraram, no último dia de romaria, perto de seis mil pessoas e mais de 800 cavalos, só no cortejo, fora outros tantos milhares que aguardavam a chegada da Romaria, em Viana, um feito que esperam conseguir ultrapassar nesta edição com a ajuda das associações e, claro com a colaboração do Município da Moita. “Quero agradecer ao senhor presidente da Câmara da Moita por continuar esta parceria”, fez questão de salientar Luís Miguel Duarte.

A apresentação do evento mostra que a fasquia está, ainda, mais alta este ano, até porque de forma a melhorar esta experiência foram feitos alguns ajustes. “Alterámos algumas situações ligadas às pernoitas e dos almoços. Penso que vamos melhorar, vamos quebrar ali um bocadinho do terceiro dia, que era aquele dia do qual os romeiros se queixavam por causa do percurso”, deixou escapar Miguel Almeida, da Associação dos Romeiros da Tradição Moitense.

Também o representante da Associação Equestre de Viana do Alentejo, espera, que estas mudanças feitas para esta edição possam trazer ainda mais sucesso ao evento este ano. “O que vai acontecer é que vamos ter de fazer mais quilómetros logo no primeiro dia, mas acredito que será melhor. Será só uma experiência. Não é definitivo, vamos ver como corre”, acrescenta.

Os padrinhos desta edição foram também revelados na apresentação pública. A cantora Aurea, com grandes raízes ligadas ao Alentejo e os irmãos Rosado, Sério e Nelson, da dupla Anjos.

A contagem decrescente para o evento arrancou e quem se inscrever para participar na romaria, antes do primeiro dia terá, ainda, um desconto na sua inscrição. Tudo boas razões para participar.