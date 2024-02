CEI2* 120 Km Fursan Cup 2024: Cavalos nacionais destacaram-se

Na mais recente edição da Fursan Cup, realizada em Alula (Arábia Saudita) no último sábado (10), dois cavalos nacionais destacaram-se no CEI2* de 120 km, que contou com a participação de 200 conjuntos.

O experiente garanhão de 11 anos, “Indico Rio Frio”, montado pela talentosa cavaleira austríaca Jana Kupper, conquistou a 19ª posição, completando as quatro fases em impressionantes 06:45:00. Por sua vez, a cavaleira polaca Martyna Kaminska, com o garanhão PSA de 8 anos, Mágico de São Pedro (Aziz Ben Dandy), criador Sociedade Agrícola de São Pedro e propriedade de Alberto Barradas, assegurou a 29ª posição, com um tempo de 07:23:57.

A recordar que Saeed Al Naimi, do Catar, brilhou ao conquistar o primeiro lugar, garantindo a vitória com um notável tempo de 05:22:01.

Resultados AQUI