CEI3* 160 Km Fursan Cup 2024: Ana Barbas e Etelka du Vialaret em 14.º lugar

Organizado pela Comissão Real para Al Ula (RCU) em colaboração com a Federação Equestre Internacional (FEI) e a Federação Equestre da Arábia Saudita (SAEF), a edição de 2024 da Fursan Cup, um evento de resistência que quebrou recordes, teve o seu início em Al Ula no passado sábado, 10 de fevereiro, com a Two Holy Mosques Endurance Cup.

Participaram mais de 260 cavaleiros de elite, representando 50 países, incluindo Portugal, estabelecendo assim um novo recorde no número de nações envolvidas neste prestigiado evento de resistência equestre, que contou com prémios monetários no total de 20 milhões de SAR (aproximadamente 4.444.444 euros), o maior prémio alguma vez oferecido numa competição deste nível.

Este evento de topo no circuito internacional de resistência, a Endurance Cup atraiu a participação de 200 participantes no CEI2* 120km. O cavaleiro catari Saeed Al Naimi conquistou o primeiro lugar, assegurando a vitória com um tempo de 05:22:01, à frente do saudita Fares Abu Ras, que ficou em segundo lugar com o tempo de 05:23:15.

No domingo, decorreu o CEI3* 160km, marcando oficialmente o início da jornada para o Campeonato Mundial de Resistência FEI de 2026 (em Al Ula). Um total de 64 cavaleiros competiram nesta prova de resistência equestre de 160km pelo deserto, com um prémio em dinheiro de 5 milhões de SAR (aproximadamente 1.111.111 euros). A vitória ficou com Hamad Al Janahi, cavaleiro do Bahrein, que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com um tempo de 8:27:08, 10 segundos à frente do uruguaio Federico Ferber, que ficou em segundo lugar com o tempo de 8:27:18.

Destacando-se na participação nacional, Ana Barbas, 36ª no ranking mundial, completou os 160km a uma média de 14,5 km/h, conquistando o 14º lugar com a égua Etelka du Vialaret, propriedade de Filipe Cacheirinha. Infelizmente, o campeão nacional, Rui Lanternas, enfrentou contratempos, retirando-se na quarta fase do CEI3* 160km com Sintra il3 e sendo eliminado na terceira fase do CEI2* de 120km com Jasmim.

A liderança da Fursan Cup foi supervisionada pelos oficiais portugueses, Engº Joaquim Marçal (Chefe de Comissários, nível 4*), Dr. António Farrim (Presidente da Comissão Veterinária, nível 4*) e a juíza Brigitte Pinto (nível 3*).

Resultados AQUI