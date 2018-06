CDN e CDR Beloura: Mais de 60 conjuntos participaram 18 Junho, 2018 13:41

O Centro Hípico da Beloura recebeu o CDN e CDR este fim-de-semana (16 e 17/06), onde estiveram presentes mais de 60 conjuntos, merecendo uma referência especial as prestações de Nuno Chaves de Almeida com o Hanoveriano Fidélio Plus (x Fidertanz), de 11 anos, que alcançou as melhores notas do CDN, 72,353% no Prix St. Georges no sábado e no domingo 75,147% na Intermediária I. Vale a pena recordar, que Fidélio Plus foi o primeiro cavalo Hanoveriano nascido em Portugal e registado pela associação Hannoveraner Verband e.V.

Destaque também para a prestação do jovem cavaleiro, Yoann Pinto, com o Lusitano Douro AR (x Rubi AR) que no Team Test conseguiu 71,027% no sábado e 68.529% no domingo. Numa parceria com a Coudelaria de Alter, Douro que evoluiu sob a monte do cavaleiro de Grande Prémio Duarte Nogueira, passou a ser montado por Yoann há cerca de dois meses e meio, conseguindo neste curto espaço de tempo resultados internacionais promissores (CDI Cascais e Companhia das Lezírias).

O júri foi composto por Armindo Caixinha (N3) (Presidente), Joaquim Nobre Fernandes (N3), Michelle Rosa Santos (N2) e Lea Forge (N1).

