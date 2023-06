CDIO Roterdão: Morgan Barbançon lidera performance dominante francesa

Fez-se história no passado sábado (24) em Roterdão, quando a França conquistou uma vitória convincente na Taça das Nações de Dressage FEI™ da Holanda – a primeira para o país no evento.

Sob a liderança do Chefe de Equipa Jean Morel, a equipa de quatro cavaleiros composta por Alexandre Ayache (Jolene), Pauline Basquin (Sertorius de Rima Z Ifce), Corentin Pottier (Gotilas du Feuillard) e Morgan Barbançon (Habana Libre A) finalizou as provas do Grande Prémio FEI, Grande Prémio Especial e Grande Premio Freestyle com um total vencedor de apenas 11 pontos.

A Alemanha ficou em segundo lugar com 38 pontos, seguida da Suécia (44 pontos).

Basquin, Pottier e Barbançon subiram ao pódio pelo menos uma vez, sendo que Basquin registou a sua melhor pontuação (73,468%) montando o garanhão de 13 anos Sertorius de Rima Z Ifce, terminando como a cavaleira melhor classificada da equipa (segunda individualmente) no Especial. Pottier também ficou em segundo lugar no Freestyle (78,220%) com Gotilas du Feuillard.

No entanto, foi Morgan Barbançon quem se destacou, vencendo tanto o Grande Prémio (72,696%) como o Freestyle (79,820%) com seu garanhão de 11 anos, Habana Libre A.

“[Habana Libre A] é o melhor cavalo que já montei. Ele tem uma mente ótima, três andamentos muito bons e está sempre disponível para trabalhar. Habana continua a melhorar,” afirmou Barbaçon.

Resultados completos AQUI