CDI3* Nice: Pedro Pavão quinto classificado no Grande Prémio 24 Fevereiro, 2017 7:50

O cavaleiro português Pedro Pavão conquistou o 5º lugar no Grande Prémio (CDI3*) de Nice disputado por 24 conjuntos.

Montando o Warmblood Finlandês D’Artagnan 198, Pedro Pavão alcançou a média final de 67,940% no Grande Prémio e no Grande Prémio Especial ficou classificado na 7ª posição, tendo pontuado 67,980%. João Pavão foi o único participante luso no CDI3* de Nice que decorreu de 17 a 19 de Fevereiro.

“A prova correu-me bem, no entanto, não foi fácil, visto D’Artagnan ser um cavalo extremamente sensível e assustadiço. Estou satisfeito com os resultados conseguidos, apesar do cavalo ter estado tenso nos dois dias. Acredito que é possível alcançar melhores resultados e como tal continuarei a trabalhar para esse objectivo”, afirmou Pedro Pavão em exclusivo ao Equisport.

Pedro Pavão que reside na Alemanha treinou com os conceituados mestres Georg Theodorescu, Dolf Keller, Jonny Hilberath, Ernst Hoyos e Johann Hinnemann, mantendo este último como o seu actual treinador.

Resultados