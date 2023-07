CDI3* Neu-Aspach: Nuno Avelar às portas do pódio no GP Especial

O medalhado cavaleiro português, Nuno José Avelar, que desde Maio último começou a competir em provas internacionais de Dressage, montando a égua de 12 anos, Lisboa V (Belissimo x Quando-Quando), participou este fim-de-semana no CDI3* Neu-Aspach, Alemanha, alcançando os seguintes resultados:

No Grande Prémio Especial disputado este domingo, Nuno Avelar e Lisboa V ficaram às portas do pódio na quarta posição, com a pontuação de 65,660%.

No Grande Prémio disputado na passada sexta-feira, este conjunto alcançou a oitava posição com 66,087%. Este é o terceiro evento internacional de Nuno Avelar.

Dupla vitória para a alemã Dorothee Schneider com o castrado Westfalian Dayman 4 ao vencer o GP Especial com 71,170% e o Grande Prémio com 72,174%.

