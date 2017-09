CDI3* Lisboa: Maria Caetano vence Grande Prémio e Intermediária 28 Setembro, 2017 22:26

Organizado pela Sociedade Hípica Portuguesa, teve início esta quinta-feira em Lisboa o CDI3* CDICh-A (A), CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, que conta com a participação de 37 conjuntos em representação da Rússia, Uruguai, Itália, Tailândia, India e Portugal. Paralelamente realiza-se o Campeonato Nacional de Dressage.

São quatro dias de provas, que começaram com as reprises para cavalos de 4, 5, 6 e 7 anos, Intermediária e o Grande Prémio. Na sexta-feira (29) terá lugar o Prix St. Georges e o Grande Prémio Especial e no sábado, os Juvenis e as finais dos cavalos novos, Intermediária, Young Riders, Póneis, Children, Juniores e Iniciados. No domingo (01/10) realizam-se as provas livres com música, nos vários graus.

Maria Caetano (Por), 47º do Ranking Mundial, montando o Lusitano Coroado (x Rubi) venceu o Grande Prémio, superando a sua melhor marca pessoal, com a pontuação final de 72,720%. Ricardo Ramalho (Por) foi segundo classificado com o Hanoveriano Despinio (x De Niro) com 68,660% e em terceiro lugar classificou-se Manuel Borba Veiga (Por) com o Lusitano Ben-Hur da Brôa (x Quinteiro da Brôa) com 67,440%.

Na Intermediária A, e sem surpresas, o triunfo pertenceu a Maria Caetano com o Lusitano Biso das Lezírias (x Solar dos Pinhais) que conseguiu 70,400%. Daniel Pinto (Por) que montou a égua Lusitana Esquadra (x Quo Vadis) que debutou neste internacional, conseguiu o segundo lugar com a média de 66,940%. Na terceira posição ficou classificada Irina Zakhrabekova (Rus) com o garanhão PRE Armas Balago II com 63,720%.

O júri internacional é composto por Maribel Alonzo de Quinzanos (Mex) 5* (Presidente), Francis Veerbeck (Hol) 5*, Hans Christian Matthiesen (Den) 5*, Rapahel Saleh (Fra) 5*, Gotthilf Riexinger (Ger) 5* e Carlos Lopes (Por) 4*.

Confira os resultados AQUI

Ordem de Entrada – 29/09 AQUI