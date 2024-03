CDI3* Jerez: Cavalos Lusitanos brilham na reprise Freestyle (VÍDEOS)

Na penúltima jornada do CDI3* em Jerez de La Frontera (Espanha), realizada na última sexta-feira (08), o Grande Prémio Freestyle contou com a participação de sete cavalos, sendo notável que três deles eram Lusitanos. Estes exemplares destacaram-se ocupando as primeiras posições do pódio, com médias superiores a 70%. Os cavalos Gladiador do Lis (Peralta Pinha x Spartacus), Gavião dos Cedros (Rubi x Hostil), e Importante II (Pioneiro x Invulgar V.O) alcançaram os seguintes resultados:

🥇Gladiador do Lis, montado pelo espanhol José António Garcia Mena, conquistou o primeiro lugar do pódio com uma excelente média final de 77,490%.

🥈 Gavião dos Cedros, com Alejandro Asencio Mendez (ESP), ficou em segundo lugar com 75,090%.

🥉Importante II montado por Rafael Soto Rosado (ESP) garantiu o terceiro lugar com 72,275%.

Nuno Avelar e a égua Lisboa V, o único conjunto português no GP Freestyle, terminou na sexta posição com uma média final de 68,110%.

O evento terminou neste sábado com o Grande Prémio Especial com a participação de onze conjuntos realizado na pista coberta do picadeiro de Las Cadenas da Real Escuela Andaluza. A cavaleira finlandesa Mikaela Soratie conquistou o primeiro lugar com Invincible (68,532%), seguida pelo espanhol Jordi Domingo Coll com I am What I am (68,404%). A amazona portuguesa Jeannette Jenny, assegurou o bronze com o Lusitano Damasco, alcançando a média final de 68,319%. O olímpico português Gonçalo Carvalho também se destacou, alcançando a quinta posição com Lord das Figueiras (67,617%).

Resultados completos AQUI