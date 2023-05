CDI3* Alter: José Garcia Mena sem rival

Arrancou na passada sexta-feira (28), o penúltimo Concurso Internacional de Dressage da Rota Lusitana na Coudelaria de Alter em Alter do Chão, que reuniu cerca de 65 atletas de 6 nacionalidades com prémios pecuniários no valor de €4.400. Paralelamente realizou-se o Concurso de Dressage Especial.

O espanhol José Garcia Mena foi a estrela deste internacional, vencendo com Divina Royal o Grande Prémio Especial, a prova mais importante de domingo, conseguindo a média final de 72,936% e o Grande Prémio no sábado com 73,457%. Este cavaleiro ficou ainda em segundo lugar com o cavalo Westfalian Sorento 15, no Grande Prémio (73,131%).

A melhor prestação nacional neste internacional, foi de Jeannette Jenny, segunda classificada no GP Especial com o Lusitano Damasco (Quo-Vadis x Jibóia por Edo), ao superar a sua marca pessoal conseguindo a pontuação de 72,574%. Este conjunto foi ainda quarto classificado no GP (69,478%), enquanto o brasileiro Renderson Oliveira fechou o pódio do GP Especial com Fogoso Campline (70,261%).

O júri do CDI foi composto por, Carlos Lopes (POR) (presidente), Elke Ebert (GER), Henning Lehrmann (GER), Clive Halsall (GBR), Cesar Lopardo Grana (ARG), Cláudia Matos (POR), e Jorge Martins Pereira (POR).

O terceiro e o último concurso internacional da Rota Lusitana, realiza-se entre 12 e 14 de Maio na Companhia das Lezírias.

Resultados AQUI