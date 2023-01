CDI-W Mechelen: Dinja van Liere conquista o G.P. Kür da Taça do Mundo (VÍDEO)

A holandesa Dinja van Liere montando o garanhão KWPN Hermes NOP de 10 anos, venceu esta quinta-feira a sexta etapa da Taça do Mundo de Dressage 2022/2023 da Liga da Europa Ocidental em Mechelen, Bélgica.

Com uma actuação exemplar, Dinja registou 85,815% que lhe deu a vitória neste Grande Prémio Kür, sobre a sua compatriota Emmelie Scholtens e Desperado que ficaram na segunda posição com 83,865%. A britânica Lottie Fry com Everdale, completaram o pódio com 83,725%.

Assim, a Liga da Europa termina 2022, com a alemã Ingrid Klimke na liderança da classificação provisória com 55 pontos acumulados à frente de Morgan Barbançon com 52 pontos e de Thamar Zweistra com 51 pontos.

