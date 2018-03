Cavaleiros portugueses de S.O. além-fronteiras

Abaixo divulgamos as competições internacionais de saltos de obstáculos na presente semana, que contam com a participação de cavaleiros nacionais:

CSI5* ‘s-HERTOGENBOSCH (Holanda) de 8 a 11 de Março de 2018

LUCIANA DINIZ com Fit for Fun 13, Isabeau e Lennox

Mais informações em:

www.thedutchmasters.com

CSI4* VEJER DE LA FRONTERA (Espanha) de 6 a 11 de Março de 2018

ANTÓNIO MATOS ALMEIDA com Volver de la Vigne, Radja de B’Neville e Ulena Mail

MARINA FRUTUOSO DE MELO com C. Grand Canyon Z, Grupo Prom Abanderado, Grupo Prom Calabis, Grupo Prom Corssini, Grupo Prom Montejo e Grupo Prom Uranus d’Or

ANTÓNIO FRUTUOSO DE MELO com Diquidanum

GUILHERME LUCAS ROSADO com Up du Salbey, Abalia, Saphir du Murier e Vegas du Chai

RICARDO GIL SANTOS com Ecxotic

JOÃO PEDRO GOMES com Ame Moi O Sandor, Ashes and Snow e Malavaletto

NUNO TIAGO GOMES com Disco e Joyeuse de Messitert

RUI PEDRO PALMA com Ginja do Baldio

BERNARDO NOBRE PALMA com Vritz 2

MARIANA NUNES com Vivvedystar

GONÇALO RIBEIRO PINTO com Virtuose des Biches

CSIYH VEJER DE LA FRONTERA (Espanha) de 6 a 11 de Março de 2018

ANTONIO MATOS ALMEIDA com Ganturana

MARINA FRUTUOSO DE MELO com Grupo Prom Hanoi

JOÃO PEDRO GOMES com Hong Kong

GUILHERME LUCAS ROSADO com Cassiopee Rummel

Mais informações em:

www.sunshinetour.net

CSI3*, CSI1* e CSIYH VILAMOURA de 6 a 11 de Março de 2018

Mais informações em:

www.vilamouratour.com

CSI2* VILLENEUVE-LOUBET (França) de 7 a 11 de Março de 2018

LUIS FERREIRA com Cegina du Mirador Z, Congo du Mirador Z e Trinidad du Mirador Z

CSI1* VILLENEUVE-LOUBET (França) de 28 de Fevereiro a 4 de Março de 2018

LUIS FERREIRA com Caracas du Mirador Z

Mais informações em:

www.espace-azur-cheval.com