Cascais recebe esta semana a elite do hipismo mundial 17 Junho, 2019 17:00

A elite do hipismo mundial regressa a Cascais, com o hipódromo Manuel Possolo a receber entre 20 e 22 de Junho a 14.ª edição do CSI 5* Longines Global Champions Tour. Cascais é a nona etapa do circuito mundial, o qual integra desde 2006.

As outras cidades são Montreal, Praga, Xangai, Madrid, as francesas de Chantilly, Cannes, Paris, e Ramatuelle/Saint-Tropez, Berlim, Hamburgo, Roma, Cidade do México, Monte Carlo, Valkenswaard, Doha, Estocolmo, Londres, e Miami e Nova Iorque.

Juntamente com a Global Champions Tour, que premeia os cavaleiros, disputa-se a Global Champions League, com 16 agremiações, com o evento em Cascais a distribuiu 2,4 milhões de euros em prémios monetários.

Após oito etapas, a última em Estocolmo (14 a 16 de Junho), o ranking é liderado pelo cavaleiro alemão Daniel Deusser, numa competição em que a cavaleira olímpica portuguesa, Luciana Diniz é 21.ª.