Campeonato Regional de Equitação de Trabalho do Sul 2021 – Resultados 30 Novembro, 2021 6:53

Decorreu este domingo (28) no Algoz-Silves, a final do Campeonato Regional de Equitação de Trabalho do Sul 2021, organizado pela Algarve Dressage-Jorge Cameira Santos.

Este campeonato decorreu em 4 jornadas, com a presença de vários cavaleiros nos escalões Iniciados, Sub-20, Debutantes e Consagrados.

No escalão de iniciados sagrou-se campeã Mariana Vaz montando Com-Tornado.

Ocupou o 1 lugar no pódio do escalão de Debutantes Rodrigo Maurício com Limonero que venceu as 3 fases, totalizando 15 pontos. Valter Gonçalves foi 2º classificado com Guiso enquanto José Leitão com Alpompé completou o pódio. Patrick Stiers com Dardo da Broa foi 4º classificado.

Participaram ainda nesta jornada João Pinto com Lucky no escalão de sub-20 e José Matos em Pepe em Consagrados.

Resultados completos AQUI