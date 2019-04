Alexandra Lencastre é madrinha da 19ª edição da Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo 10 Abril, 2019 18:50

A actriz Alexandra Lencastre, embaixadora do Alentejo, é a madrinha da 19ª edição da Romaria a Cavalo que parte no próximo dia 24 de Abril, da Moita, em direcção a Viana do Alentejo, onde chega dia 27, às 17:00.

Centenas de romeiros voltam a cumprir a tradição, numa viagem de 150 quilómetros por caminhos de terra batida e que tem início junto à Igreja de N.ª Sr.ª da Boa Viagem, na Moita, e termina no Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, em Viana do Alentejo, passando por várias localidades, entre as quais Alcáçovas que servirá de pernoita no dia 26, onde haverá um programa musical/cultural nessa noite.

Para receber os muitos visitantes esperados em Viana do Alentejo durante o fim de semana, o Município preparou um programa cultural para dia 27, a partir das 15:30, pelas ruas da vila com cante alentejano, o Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”, o Grupo “De Moda em Moda”, animação com “A Chiclateira” e o Grupo de Bombos “Toca a Bombar”. À noite, na Tenda Tradições, instalada junto ao Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires, a partir das 20:30, sobem ao palco as sevilhanas da Classe de Dança da AEVA e o Grupo Siempre a Bailar da Moita. Às 23:00, sobe ao palco o Grupo “300 and Friends”, seguido de baile e Dj’s.

No dia 28, domingo, a partir das 13:00, no mesmo espaço haverá animação com a Charanga da S.U.A. e a atuação do Grupo de Flamenco “Las Traineras”. A partir das 15:00, o cante alentejano volta a ouvir-se com a presença de 8 grupos do concelho. A animação termina às 17:00, com a actuação da Tuna Popular do Polo de Viana do Alentejo da Universidade Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora.

Em termos religiosos o destaque vai para a procissão em honra de N.ª Sr.ª D’Aires pelas ruas da vila, no dia 27, pelas 21:00, e para a procissão e missa campal no Santuário, no dia 28, a partir das 10:00.

Entretanto, no antigo Posto de Turismo de Viana do Alentejo, na Praça da República, vai estar patente ao público a exposição “Olaria & Cerâmica: percursos de aprendizagem”.

De salientar que a Romaria a Cavalo é promovida por uma comissão organizadora constituída pelos Municípios da Moita e Viana do Alentejo, Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e Associação Equestre de Viana do Alentejo com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola do Guadiana Interior, da Hidrauviana, da Vangflor e do Diário do Sul. A Romaria a Cavalo é uma iniciativa financiada pela Turismo do Alentejo, ERT, no âmbito do Programa 365 Alentejo – Ribatejo 2019.