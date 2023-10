«Ace Impact» vence o Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 2023 (VÍDEO)

A super estrela «Ace Impact» não defraudou as expectativas como favorito (5/2) no Qatar Prix de l’Arc de Triomphe no último domingo, vencendo de forma sensacional a principal corrida plana da Europa.

Treinado por Jean-Claude Rouget e montado por Cristian Demuro, ambos experimentaram o sucesso no Arc pela primeira vez com o «Sottsass» há três anos. «Ace Impact» (x Cracksman) alcançou a sexta sensacional vitória em seis corridas.

Cristian Demuro com «Ace Impact» tentando a distância de 12 furlongs pela primeira vez, voou na reta final batendo «Westover» montado por Rob Hornby segundo classificado, enquanto «Onesto» com o joquei Maxime Guyon surpreendeu (50-1) ao chegar em terceiro lugar, à frente do japonês «Through Seven Seas» com Christophe-Patrice Lemaire.

Prix de l’Arc de Triomphe – Resultado Final

1º Ace Impact Cristian Demuro (jockey), Jean-Claude Rouget (trainer), 5-2f (SP)

2º Westover Rob Hornby, Ralph Beckett, 11-2

3º Onesto Maxime Guyon, Fabrice Chappet, 50-1

4º Through Seven Seas Christophe-Patrice Lemaire, Tomohito Ozeki, 13-2

5º Continuous Ryan Moore, Aidan O’Brien, 11-1

6º Bay Bridge Richard Kingscote, Sir Michael Stoute, 12-1

7º Sisfahan Lukas Delozier, Henk Grewe, 125-1

8º Feed The Flame Christophe Soumillon, Pascal Bary, 16-1

9º Hukum Jim Crowley, Owen Burrows, 11-2

10º Simca Mille Alexis Pouchin, Stephane Wattel, 20-1

11º Fantastic Moon Rene Piechulek, Sarah Steinberg, 12-1

12º Place Du Carrousel Mickael Barzalona, Andre Fabre, 25-1

13º Free Wind Frankie Dettori, John and Thady Gosden, 14-1

14º Haya Zark Gerald Mosse, Adrien Fouassier, 125-1

15º Mr Hollywood Bauyrzhan Murzabeyev, Henk Grewe, 50-1