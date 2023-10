Abertas as Inscrições frequência – Unidades Curriculares do Mestrado em Ciências Equinas

A frequência de Unidades Curriculares isoladas visa alargar a oferta formativa da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa a novos públicos, em áreas ou temas da sua competência, permitindo potenciar as suas valências no domínio da formação ao longo da vida.

No caso concreto, as Unidades Curriculares do MCE, possibilitam o aprofundamento e atualização de conhecimentos dos técnicos e profissionais do sector, tendo ainda como aliciante, o facto de algumas destas Unidades estarem acreditadas pelo IPDJ para a formação contínua de Treinadores de Desporto (Graus I/II/III/IV) (Quadro abaixo).

A 1ª Edição do Mestrado em Ciências Equinas, que teve o seu início no passado mês de setembro, conta também com a valiosa colaboração de duas importantes entidades do setor, a Escola Portuguesa de Arte Equestre e a Federação Equestre Portuguesa, cujos contributos constituem uma significativa mais valia na vertente da utilização dos equinos e da organização da sua componente desportiva.

Actualmente, frequentam o MCE 22 estudantes nacionais e internacionais.

Mais informações sobre este Mestrado ou sobre a frequência de Unidades Curriculares isoladas poderão ser consultadas em:

http://www.fmv.ulisboa.pt/pt/ensino/mestrados/mce

Nota: A frequência de Unidades Curriculares Isoladas do Mestrado em Ciências Equinas está sujeita a um número de vagas limitado.