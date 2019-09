70 Conjuntos na IV Jornada da Taça de Portugal de Ensino e CDN 1 Setembro, 2019 19:43

Organizado pelo Centro Hípico Quinta da Beloura em Sintra, e com o apoio da FEP, realizou-se este fim-de-semana a IV Jornada da Taça de Portugal de Ensino e o CDN que contou com a participação de cerca de 70 conjuntos que disputaram as provas de Grau P, E, M e C – Nivel I, S.George, Intermediária, Grande Prémio e Grande Prémio Especial.

Filipa Carneiro com Embaixador foi a vencedora do Grande Prémio Freestyle no domingo conseguindo 71,875% nesta jornada da Taça, enquanto Inês Câncio com Xeque-Mate venceu no sábado o Grande Prémio Especial com 65,816% e Filipa com Embaixador ficou em segundo lugar (65,355%).

Destaque para os resultados de Mafalda Galiza Mendes com Listão (Espanhol x Fabula por Almansor) que venceu a Preliminar 3 no sábado e domingo, com as médias de 74,015% e 73,400%.

O júri desta jornada da Taça e do CDN foi composto por Michelle Rosa Santos, Miguel Gonçalves, João Pedro Miranda e Eugénio Paixão.

Resultados completos AQUI