20 Anos da LPCPCC comemorados com a realização de três Grandes Prémios! 27 Novembro, 2017 11:57

A última jornada do ano do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Proprietários e Criadores de Cavalos de Corrida (LPCPCC) decorreu no passado domingo no Hipódromo de Felgueiras – Centro Hípico Quinta da Granja, onde se comemorou os 20 anos de existência da LPCPCC com a realização de três grandes prémios, a Taça de Portugal na modalidade de trote e galope, e com o Grande Prémio de Portugal reservado a equinos nascidos e criados em Portugal.

O vencedor da Taça de Portugal na modalidade de Galope, foi Cogent (FR) da quadra Sophia d’Abreu montado por Augusto Pereira. Já na modalidade de Trote Atrelado o vencedor Justice Protector (FR) da quadra Mustang com a condução de António Bessa.

No Grande Prémio de Portugal reservado a equinos nascidos e criados em Portugal o vencedor foi Fortaleza (POR) da quadra CELV montado por Paulino Oliveira.

Nesta jornada tivemos ainda mais uma manga disputada, o trote atrelado onde Va Seb do Cormon (FR) da quadra Pec Nature com condução de Sérgio Oliveira se consagrou vencedor.

Destaque ainda para a prova de Pura Raça Árabe onde Alfa Daraima (SPA) da quadra Celta com a monta de Elias Fernandes se consagrou vencedor.

Nesta jornada comemorativa onde marcaram presença vários sócios fundadores, o Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca e seus vereadores e representantes da DGAV, foram entregues medalhas de honra aos sócios fundadores e/ou seus representantes.

Fonte: Hélder Barbosa