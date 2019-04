14 Machos aprovados em Alter do Chão 25 Abril, 2019 21:27

Decorreu nesta quarta-feira (24/04) na Coudelaria de Alter, a segunda concentração para a Admissão de Garanhões ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana em 2019. Dos 19 machos apresentados, 14 foram admitidos ao Livro de Adultos.

O cavalo «Jacob de Cabeção» (Don Juan de Cabeção x Eclipse de Cabeção por Zula) de 5 anos, do criador e proprietário António Salgueiro Lopes Aleixo foi inscrito no Livro de Adultos com a pontuação mais elevada, 73,5 pontos. «Jacob de Cabeção» foi apresentado pelo cavaleiro António Aleixo.

Resultados da Admissão ao Livro de Reprodutores – Alter do Chão

Jacob de Cabeção – criador e proprietário António Salgueiro Lopes Aleixo – 73,5 pontos

Jabuti – criador e proprietário – Estado Português Coudelaria de Alter – 73 pontos

Limbro da Hermida – criador e proprietário Quinta da Hermida – 71,50 pontos

Imperador dos Cedros – criador e proprietário Coudelaria Quinta dos Cedros – 70,50 pontos

Importante Caniceira – criador e proprietário Herdade da Caniceira – 69,60 pontos

Gaio do Nazario – criador Manuel João Nazário – proprietário José Pedro Cardoso – 69,25 pontos

Fiandeiro – criador João Pedro Rodrigues – proprietário R & H Lusitanos – 68,50 pontos

Lotus de Sena – criador e proprietário – Afonso Serra Neves – 68,25 pontos

Girassol – criador e proprietário D. Maria de Jesus Duarte Rico – 68 pontos

Ibanero – criador e proprietário Estado Português Coudelaria de Alter – 67,25 pontos

Janota – criador e proprietário Manuel António Lopes de Carvalho – 67,25 pontos

Joe do Monte – criador e proprietário Quinta do Monte Possolos Lda. – 67 pontos

Triunfador – criador e proprietário Estado Português Coudelaria de Alter – 66,25 pontos

Lancelot do Monte – criador e proprietário Quinta do Monte Possolos Lda. – 65,75 pontos

Reprovados

Herodes – criador e proprietário Coudelaria Casal das Rosas

Impar – criador Carlos Manuel Sabido Tomás – proprietário Luis Gameiro Folgado

Faher – criador Coudelaria Beja da Costa – proprietário Luís Salgueiro Fernandes

Fazendeiro Cartuxa – criador Fundação Eugénio de Almeida – proprietário José Barreto de Carvalho

Fidalgo – criador Vera Horta Páscoa – proprietário Luis Ramos e Luís Ramos Lda.

