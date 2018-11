Montar a cavalo – uma garantia de sensações fortes… 31 Outubro, 2018 9:09

Montar a cavalo é, muitas vezes, uma garantia de sensações fortes, embora nem sempre como gostaríamos. A prática de qualquer modalidade equestre, poderá implicar uma grande satisfação, mas existem situações em que esta desaparece quase completamente.

Situações mais complicadas…

– Quando um cavalo te pisa. O nível de surpresa quando um cavalo te pisa pode ser comparável com a dor produzida. E não estamos a falar de um pequeno e adorável pónei Shetland, estamos a falar de um cavalo de desporto que te pisa num dia frio de Inverno e que apoia grande parte do seu peso no casco, em cima de ti. Em resumo, quando um cavalo te pisa, poderá deixar uma dolorosa recordação na tua memória e no teu dedo…

– Quando dá um coice. Porque estamos distraídos ou porque o cavalo se assustou de repente com alguma coisa, pode acontecer com muita facilidade levares um coice. Não é necessário explicar que a sensação produzida pode ser muito dolorosa, bastante mais do que uma pisadela. Por sorte, é um acidente que não acontece com muita frequência.

– Cair em cima de um obstáculo. Todos os cavaleiros já caíram dos seus cavalos, se ainda não aconteceu no passado, irá acontecer seguramente um dia. É verdade que existem quedas ligeiras e pouco dolorosas, mas existem outras que custam mais a esquecer. Aterrar em cima das anteparas ou varas de um obstáculo pode ser muito aparatoso. Mesmo que possa não ter sido doloroso, poderá tornar-se numa memória duradoura.

– Levar uma cabeçada. Durante um pequeno encontro carinhoso, ou ao tirar a ‘selfie’ do dia, pode acontecer que o nosso cavalo não pense da mesma forma que nós. Existem muitas razões possíveis, mas uma cabeçada é uma cabeçada. Apesar de não deixarmos de ser aficionados, não seria a primeira vez que ficaríamos sem um ou dois dentes.

– Quando um cavalo dá uma dentada. Todos conhecemos aquele cavalo mal disposto que tenta atacar as pessoas que passam à frente da boxe. Nesta situação, se estivermos atentos, será difícil que consiga morder. Referimo-nos à situação em que estás a dar um doce a um cavalo e estás distraído com outras coisas. Nesse momento, pode acontecer que o cavalo confunda o teu dedo com o doce que lhe está a dar. Da próxima vez estarás mais atento ao que estás a fazer!

– Apanhar com um ramo de árvore durante o passeio. Não há nada mais relaxante como passear com o teu cavalo para descontrair um pouco e abstrair da rotina e dos problemas. É preciso ter em mente que, até o cavaleiro mais atento poderá ter um momento de distracção e, levar com um ramo na cabeça, certamente que te trará de volta à realidade.