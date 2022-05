Dallas Mavericks: cavalos com sucesso na NBA

Os Dallas Mavericks são uma das equipas mais populares da NBA, a liga de basquetebol mais famosa do mundo, e desde que a franchising começou, há mais de quarenta e um anos, já ganhou sete títulos.

Estes incluem quatro títulos da divisão, dois campeonatos da conferência e um campeonato da NBA. Vale a pena mencionar que o título mais desejado, os Mavericks demoraram trinta e um anos a conseguir. Chegaram ao topo da NBA em 2011.

Por outro lado, também são conhecidos pelo seu logo ter a imagem de um cavalo. Um Maverick, um dos símbolos mais importantes da cultura texana e dos cowboys americanos.

Com todos estes ingredientes, é impossível ficar indiferente à história da equipa. Por isso, neste artigo vamos abordar um pouco da história do franchise e algumas das curiosidades mais peculiares da equipa.

Dallas Mavericks: uma história de sucesso

Fundados a 1 de maio de 1980, os Dallas Mavericks são um dos franchise mais antigos da NBA. Em baixo seguem algumas das datas mais relevantes da sua história.

Inicialmente, a liga não estava disposta a estender um franchise a Dallas. A razão era simples, já existiam os Houston Rockets e os San Antonio no estado do Texas. Mas, após o All-Star de 1980, os proprietários da liga votaram a favor da integração de mais uma equipa no estado. Esta expansão significou um investimento de 12,5 milhões de dólares. O autor deste investimento foi Donald Carter, o primeiro proprietário da equipa. Dallas foi a 23ª equipa a entrar na NBA.

Outubro de 1980, os Mavericks jogaram a sua primeira época regular. O palco escolhido para acolher os seus jogos foi a Reunion Arena.

Em dezembro do mesmo ano, a equipa contratou Brad Davis, dos Anchorage Northern Knights, e durante os doze anos em que jogou pela equipa, Brad tornou-se um dos principais jogadores do franchise. Atualmente, o clube e os seus fãs consideram-no como um dos maiores jogadores dos Mavericks.

Uma das épocas mais marcantes foi a de 1983–84. Neste ano, os Mavericks terminaram 43 – 39 na época regular, permitindo, pela primeira vez na história, a qualificação para os playoffs.

Em 1996, Donald Carter vendeu o franchise a Ross Perot Junior. Com novos proprietários, a equipa e o negócio passaram por uma revisão estratégica.

A 4 de janeiro de 2000, Mark Cuban comprou o franchise e com ele chegou mais investimento e uma nova direção para a equipa.

Em 2011, é que a equipa e os adeptos conseguiram o prémio invejável. Neste ano, os Mavericks terminaram a época com cinquenta e sete vitórias, avançaram para os playoffs e sagraram-se campeões pela primeira (e única vez) na NBA.

Contudo, a história dos Mavericks não se resume apenas a marcos históricos. Existem outras duas curiosidades que despertam a atenção dos mais curiosos. Elas são:

Porque são os Mavericks chamados de “Mavericks”?

Quando a equipa foi criada existiam três possíveis nomes: Express, Wrangler e Mavericks. De forma a que a escolha fosse do agrado de todos, o franchise decidiu dar voz aos adeptos. No final da votação, 4.600 adeptos optaram por Mavericks para completar o nome do franchise.

No entanto, o que muitos desconhecem é que a ideia de Mavericks surgiu de uma das mais famosas séries de televisão americana, Maverick. Uma série com drama e comédia à mistura.

Qual o motivo do logo dos Dallas Mavericks ser um cavalo?

Por quê um cavalo? Bem, o logótipo original tinha um chapéu de cowboy e alinhava-se com a personalidade e estilo Maverick.

Da mesma forma, o logotipo atual tem um cavalo, uma figura próxima para os cowboys. Embora a ligação possa ser subtil, tanto o chapéu como o cavalo combinam com os elementos culturais Maverick.

Além disso, os cavalos serão sempre um símbolo de grandiosidade. Especialmente nos Estados Unidos, local onde existe um culto de cavalos. E esta ligação só reforça o poder dos cowboys no país.

No entanto, seja onde for, os cavalos têm sempre histórias que merecem ser partilhadas.

Dallas Mavericks: um apoio sem fronteiras

Antes de terminar este artigo, além de marcos históricos e curiosidades, há também um outro lado na esfera dos Dallas Mavericks, a popularidade da equipa além-fronteiras.

Os Dallas Mavericks não são só conhecidos nos Estados Unidos. Face à disseminação de informação, aos canais de informação que existem, basta aceder a portais relacionados com desporto para ficar a par das últimas notícias sobre a equipa.

Prova disso, são os portais especializados em NBA que acompanham diariamente as notícias mais recentes da liga. Além disso, também existem outras áreas ligadas à modalidade (basquetebol) como as operadoras especialistas em apostas de NBA que, além das apostas em determinados eventos (resultados, melhor marcador de pontos, ressaltos, roubos, entre outros), permitem também consultar classificações, tabelas de jogos e informação sobre as equipas.

Desta forma, fica fácil explicar o motivo de equipas como os Dallas Mavericks serem conhecidos um pouco por todo o mundo.

Com efeito, será que os Dallas Mavericks continuarão a sua história de sucesso? Será que o craque esloveno, Luka Dončić, conseguirá levar a equipa a mais um anel? Esperemos que sim. E que, consiga ser o xerife necessário para levar à vitória o seu bando de Mavericks!